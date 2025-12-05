I-Fest International Film Festival Palermo si trasforma in una capitale del cinema internazionale

Dal 9 al 15 dicembre Palermo si trasforma in una capitale del cinema internazionale con l’edizione 2025 di i-Fest International Film Festival. Dopo la straordinaria edizione calabrese di settembre — che ha accolto, tra gli altri, il Premio Oscar Thomas Vinterberg, Stefania Sandrelli, Peter. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cinematti siciliani/palermitani...dal 9 al 15 dicembre torna i-Fest International Film Festival a Palermo! Qui il programma: https://www.i-fest.it/download/2025/Book-i-Fest25-Palermo.pdf - facebook.com Vai su Facebook

I-Fest International Film Festival, Palermo si trasforma in una capitale del cinema internazionale - Dal 9 al 15 dicembre Palermo si trasforma in una capitale del cinema internazionale con l’edizione 2025 di i- Scrive mondopalermo.it

Dorico International Film Fest 2025: dal 6 al 14 dicembre ad Ancona la XXII edizione dedicata al lavoro - Tanti ospiti nel capoluogo: Paolo Virzì, Stèphane Brizè, Marco Risi, Alissa Jung, Valentina Bellè e molti altri È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa, la X ... Segnala youtvrs.it

Le 100 proiezioni dell’Asti International Film Festival - La nuova edizione di Asti film Fest, in corso di svolgimento alla sala Pastrone, con la regia sapiente del circolo cinematografico Sciarada e di Vertigo e con ... Da gazzettadasti.it

Al via i-Fest International Film Festival: inaugurata l’edizione 2025 con grande successo - Con una sala gremita e un caloroso riscontro da parte del pubblico, si è aperta ufficialmente l’edizione 2025 di i- Come scrive mymovies.it

Si chiude la IV edizione dell'International Sport Film Festival - Si è conclusa a Castellammare di Stabia la quarta edizione dell'International Sport Film Festival, una settimana che ha unito cinema, sport e impegno sociale in un programma ricco di proiezioni, incon ... Si legge su ansa.it

AD ANCONA - "Dorico International Film Fest 2025", ospite Stéphane Brizé, maestro del cinema francese - La trilogia sul mondo del lavoro e “Le occasioni dell’amore” sono solo alcuni dei suoi film più conosciuti e apprezzati. Scrive napolimagazine.com