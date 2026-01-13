Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Padova il meglio del cinema di montagna e avventura
Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la sua 14ª edizione, portando a Padova il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna presenta una selezione di film che raccontano storie di sport outdoor, esplorazioni e paesaggi naturali, offrendo un’occasione di approfondimento e condivisione per gli appassionati del settore.
Il BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Padova. L’appuntamento è per lunedì 23 febbraio, presso il cinema Piccolo Teatro Don Bosco.Lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
