Banff Mountain Film Festival World Tour Italia | a Padova il meglio del cinema di montagna e avventura

Il Banff Mountain Film Festival World Tour torna in Italia con la sua 14ª edizione, portando a Padova il meglio del cinema di montagna e avventura. La rassegna presenta una selezione di film che raccontano storie di sport outdoor, esplorazioni e paesaggi naturali, offrendo un’occasione di approfondimento e condivisione per gli appassionati del settore.

