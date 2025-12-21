Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il Partito liberaldemocratico è il primo partito italiano - e finora l'unico - ad aver messo la faccia sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati". Lo scrive sui social il segretaria del Pld Luigi Marattin. "Abbiamo costituito il comitato Giustizia Si, al quale si può aderire inviando un'e-mail a [email protected]. Si può aderire anche come partiti e associazioni -prosegue-. Da pochi giorni è formalmente costituto dal notaio, ma abbiamo già centinaia e centinaia di aderenti e stiamo strutturando l'organizzazione su base locale. Dopo le feste, inizieremo con numerose iniziative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Marattin, 'Pld primo a metterci la faccia, costituito Comitato sì'

Leggi anche: Referendum: Marattin (Pld) in campo per il sì, 'partiti giocano a nascondino noi ci mettiamo faccia'

Leggi anche: Camera Penale, costituito il Comitato per il Sì al Referendum

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Referendum: Marattin (Pld) in campo per il sì, 'partiti giocano a nascondino noi ci mettiamo faccia' - “Il motivo per cui riteniamo utile far nascere un nuovo comitato per il Sì” al referendum sulla separazione delle carriere, oltre alla “volontà che abbiamo di collaborare ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum: Pld lancia comitato 'Sì Giustizia', domani presentazione alla Camera' - Si terrà venerdì 21 novembre alle 13, alla Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Sì al Referendum, 'Sì Giustizia', promosso dal ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'ex dem Marattin sul referendum: «La vita dei lavoratori non migliorerà votando sì. Pd appiattito sulla Cgil, i riformisti che cosa dicono?» - «Altro che silenzio e oscuramento, questo è il referendum più discusso nella storia d’Europa». corrieredibologna.corriere.it

Partito Liberaldemocratico. . Discorso di Luigi Marattin Assemblea nazionale 29 Novembre 2025 - facebook.com facebook