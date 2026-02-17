Pitbull scatta l’obbligo di guinzaglio E per il padrone quello di assicurarsi

Il Comune di Carmignano ha deciso di imporre l’obbligo di guinzaglio e museruola per il pitbull di Comeana, dopo che il proprietario non aveva rispettato le regole nelle aree pubbliche. Ieri l’amministrazione ha notificato ufficialmente l’ordinanza al padrone del cane, residente in via Petrarca. La decisione arriva in risposta a recenti segnalazioni di comportamenti potenzialmente pericolosi del cane in zona.

Il pitbull di Comeana deve essere condotto al guinzaglio con museruola nei luoghi pubblici: ieri il Comune di Carmignano ha emanato quest' ordinanza, subito notificata al proprietario del pitbull di via Petrarca. Il cane lo ricordiamo è responsabile di vari episodi di aggressione: quattro in un mese a danno di cani, di una ragazza e di una donna. L'ordinanza ricalca la relazione del servizio di veterinaria di Prato della Asl Toscana centro e la proposta di provvedimenti nei confronti del cane e del suo proprietario, tra cui l'obbligo di stipulare un'assicurazione per danni contro terzi entro cinque giorni dalla notifica della medesima.