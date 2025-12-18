Ho rischiato aggressione da un pitbull senza guinzaglio la denuncia

Un episodio preoccupante si è verificato a Salerno, dove una persona ha rischiato di essere aggredita da un pitbull senza guinzaglio. La denuncia, giunta alla nostra redazione, evidenzia la pericolosa situazione di incuria e mancanza di controllo che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Un richiamo all’attenzione sulle norme di tutela e sul rispetto degli animali e delle persone.

Rischia di essere aggredito da un cane senza guinzaglio. La denuncia arriva alla nostra redazione, in relazione ad un episodio che risale a qualche giorno fa, a Salerno. La denuncia "Segnalo - scrive un uomo - la grave inciviltà dei padroni dei cani dentro parco Pinocchio e parco Salid. Cani non."

