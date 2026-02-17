Pistoia un libro da scrivere La Capitale vista da noi ragazzi

A Pistoia, i giovani hanno deciso di scrivere il proprio racconto sulla città, dando voce alle loro esperienze e opinioni. Molti credono che un libro sia solo un oggetto statico e inutile, ma i ragazzi vogliono dimostrare il contrario, portando la loro prospettiva diretta e autentica. Per loro, questa iniziativa rappresenta un modo per condividere ciò che vedono e vivono ogni giorno, dalla piazza principale alle zone meno frequentate.

Spesso si pensa al libro come a un oggetto silenzioso, da riporre su uno scaffale a prendere polvere. Ma se quel libro dovesse scriverlo un’intera città? Noi ragazzi lo abbiamo capito subito: Pistoia, diventando Capitale Italiana del Libro 2026, aprirà le sue pagine al mondo, dimostrando che i libri non sono solo qualcosa da conservare e sfogliare distrattamente, ma ponti necessari per immaginare insieme il futuro. E così la nostra città non ha vinto solo un titolo, ma ha accettato una sfida che ci riguarda tutti da vicino. Infatti, non dobbiamo sentirci i semplici spettatori di un evento deciso dai ’grandi’, ma siamo chiamati ad agire da veri protagonisti di un’avventura che sa di futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, un libro da scrivere. La Capitale vista da noi ragazzi Pistoia capitale del libro. Un’apertura da tutto esaurito. Standing ovation per Cazzullo Pistoia si conferma capitale del libro, aprendo con un evento affollato e apprezzato. Pistoia Capitale del Libro. Campionato di lettura e concorso creativo Pistoia si appresta a confermare il suo ruolo di Capitale Italiana del Libro, con un calendario ricco di eventi dedicati alla lettura e alla creatività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: BIT: con Pinocchio e 1500 eventi Pistoia Capitale del Libro al centro dell'offerta culturale toscana; Al via a Pistoia Libriamoci 2026: il poeta Davide Rondoni nella Capitale italiana del libro; Pistoia capitale del libro alla Bit di Milano (con Pinocchio e 1500 eventi); San Valentino alla Biblioteca San Giorgio | Pistoia. Pistoia capitale del libro celebra Collodi a 200 anni dalla nascitaPistoia Capitale del Libro 2026 prevede 1500 eventi con al centro le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Collodi. elzevir.it Pistoia capitale del libro alla Bit di Milano (con Pinocchio e 1500 eventi)Giordano Bruno Guerri (Fondazione Collodi): «La provincia patria di Pinocchio destinazione di rilievo nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini Collodi, il padre del più famoso burattino della ... corrierefiorentino.corriere.it Pistoia Capitale Italiana del Libro con i suoi 1500 eventi è stata presentata alla Borsa Internazionale di Turismo alla Fiera di Milano. - facebook.com facebook Pistoia capitale del libro alla Bit di Milano (con Pinocchio e 1.500 eventi) x.com