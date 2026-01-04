Pistoia Capitale del Libro Campionato di lettura e concorso creativo

Da lanazione.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia si appresta a confermare il suo ruolo di Capitale Italiana del Libro, con un calendario ricco di eventi dedicati alla lettura e alla creatività. Tra campionati di lettura e concorsi culturali, questa fase rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto la comunità e valorizzato il valore del libro. Pochi giorni e l’evento prenderà ufficialmente avvio, segnando un nuovo importante capitolo per la città.

Pochi giorni ancora e l’inizio di questo anno da Capitale Italiana del Libro potrà dirsi davvero compiuto. In attesa del 10 gennaio (ore 16, al Teatro Manzoni), con l’apertura ufficiale affidata al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo con la sua lectio magistralis dal titolo "Francesco e Dante: nascita di una nazione" e il simbolico ‘taglio del nastro’ del ministro della cultura Alessandro Giuli, tutto è già confezionato per amplificare quel ‘clima librario’ che in questo 2026 si addice più che mai. Si inseriscono in questo filone il "Campionato di lettura" e il concorso creativo "Il gioco dei titoli", rivolti a tutta la popolazione con in palio, neanche a dirlo, libri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pistoia capitale del libro campionato di lettura e concorso creativo

© Lanazione.it - Pistoia Capitale del Libro. Campionato di lettura e concorso creativo

Leggi anche: Pistoia è la Capitale italiana del libro 2026. La lettura come avventura collettiva, le scuole fanno la loro parte

Leggi anche: La Capitale del libro 2026 è Pistoia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026: la Biblioteca San Giorgio lancia la sfida ai lettori con il “Campionato di lettura e “Il gioco dei titoli”; Pistoia Capitale del Libro. Campionato di lettura e concorso creativo; Capitale del libro, si parte con gli eventi; Capitale del libro si parte con gli eventi.

Biblioteca San Giorgio, al via le iscrizioni al Campionato di lettura - Nel quadro delle celebrazioni di Pistoia Capitale italiana del libro 2026, la biblioteca San Giorgio annuncia l’apertura delle iscrizioni a due iniziative ludico- valdinievoleoggi.it

Pistoia inaugura l’anno da Capitale Italiana del Libro 2026, c'è la data della prima cerimonia - Sabato 10 gennaio, alle ore 16, il sipario del Teatro Manzoni si alzerà ufficialmente su Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026. valdinievoleoggi.it

È Pistoia la Capitale italiana del libro 2026 - A indicarlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di esperti e dei ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.