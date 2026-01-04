Pistoia Capitale del Libro Campionato di lettura e concorso creativo

Pistoia si appresta a confermare il suo ruolo di Capitale Italiana del Libro, con un calendario ricco di eventi dedicati alla lettura e alla creatività. Tra campionati di lettura e concorsi culturali, questa fase rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto la comunità e valorizzato il valore del libro. Pochi giorni e l’evento prenderà ufficialmente avvio, segnando un nuovo importante capitolo per la città.

Pochi giorni ancora e l'inizio di questo anno da Capitale Italiana del Libro potrà dirsi davvero compiuto. In attesa del 10 gennaio (ore 16, al Teatro Manzoni), con l'apertura ufficiale affidata al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo con la sua lectio magistralis dal titolo "Francesco e Dante: nascita di una nazione" e il simbolico 'taglio del nastro' del ministro della cultura Alessandro Giuli, tutto è già confezionato per amplificare quel 'clima librario' che in questo 2026 si addice più che mai. Si inseriscono in questo filone il "Campionato di lettura" e il concorso creativo "Il gioco dei titoli", rivolti a tutta la popolazione con in palio, neanche a dirlo, libri.

