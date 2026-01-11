Pistoia capitale del libro Un’apertura da tutto esaurito Standing ovation per Cazzullo

Pistoia si conferma capitale del libro, aprendo con un evento affollato e apprezzato. La serata dedicata a Cazzullo ha riscosso un grande successo, ricevendo anche una standing ovation. L’autore ha coinvolto il pubblico con il suo modo di narrare, dimostrando ancora una volta il ruolo della città come centro culturale e di incontro per gli amanti della lettura e del sapere.

di Linda Meoni PISTOIA Praticamente magnetico. Un affabulatore, un pozzo di sapere che col solo parlare inchioda alla poltrona. E non solo per le nozioni e gli aneddoti storici – sapere appunto –, ma anche per quella abilità oratoria e quella partecipazione autentica che fanno spettacolo imperdibile. Attesa e curiosità ripagate pienamente per il traboccante pubblico arrivato per assistere alla lectio magistralis dello scrittore e giornalista Aldo Cazzullo dal titolo "Francesco e Dante, nascita di una nazione", a partire dal suo ultimo libro, "Francesco. Il primo italiano" (HarperCollins) appunto, da mesi ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia.

Al teatro Manzoni l'apertura ufficiale dell'anno in cui Pistoia è capitale italiana del libro... l'apertura è stata con una lectio magistralis di Aldo Cazzullo su San Francesco e Dante.... l'evento sarà riproposto su Tvl martedì 13 gennaio in prima serata - facebook.com facebook

