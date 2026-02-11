stretta sul candidato a pistoia passi avanti per capecchi summit positivo con giani

Il centrosinistra di Pistoia accelera sui tempi per scegliere il candidato sindaco. Dopo settimane di tensioni, sembra esserci un passo avanti con Capecchi, mentre si lavora a un summit positivo con Giani. La corsa alle amministrative entra nel vivo.

Pistoia, 11 febbraio 2026 – Il centrosinistra prova a stringere i tempi per la definizione del candidato sindaco in vista delle prossime amministrative. Non facile, considerando le diverse anime che coesistono dentro il ’campo larghissimo’ e all’interno del Partito Democratico stesso, ma tutti gli attori in gioco sono consapevoli che ogni giorno che passa senza aver identificato la guida della coalizione è un giorno di campagna elettorale perso. In questo contesto, la corsa dovrebbe essere allo sprint finale e in prima fila per spuntarla c’è Giovanni Capecchi. Proprio ieri, infatti, il professore universitario pistoiese ha incontrato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: un summit tra due ’vecchie conoscenze’ con vista sulle prossime elezioni comunali, dove si sarebbe registrato un riscontro positivo da parte del governatore in merito alla possibilità della candidatura di Capecchi, ex consigliere e assessore con i Verdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

