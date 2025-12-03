Fdi Tomasi ’lancia’ Sgueglia Altri aspiranti restano nascosti Celesti opzione per la continuità

Fra le ultime sedute di consiglio comunale del 2025 (oggi parte la maratona del bilancio) e le vacanze di Natale, appare scontato che la campagna elettorale per le amministrative entrerà nel vivo soltanto ad inizio del nuovo anno, ma i rumors in città già si rincorrono. Anche perché, in occasione del passaggio di consegne fra Alessandro Tomasi e Anna Maria Celesti, quella frase pronunciata dall’oramai ex sindaco, "Gabriele Sgueglia per me è come un fratello" può assumere valenze.’elettorali’. Anche alla luce anche di precedenti investiture fatte, dall’interno di Fratelli d’Italia, all’attuale assessore al commercio come papabile candidato sindaco del centrodestra nella prossima primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fdi, Tomasi ’lancia’ Sgueglia. Altri aspiranti restano nascosti. Celesti opzione per la continuità

Scopri altri approfondimenti

Restare in silenzio per gridare basta. Da Campo Marzo a piazza dei Signori, #Vicenza si è fermata per una marcia silenziosa contro la #violenzasulledonne Fiori rossi, passi lenti, studenti e cittadine unite per lanciare un messaggio che deve arrivare o - facebook.com Vai su Facebook

I sei scudieri di Tomasi. Presentata la lista di FdI - Pistoia, 1 settembre 2025 – Tre uomini e tre donne, tre di Pistoia e tre della Valdinievole, tre più giovani e tre meno giovani: equilibrio e compattezza nella lista di Fratelli d’Italia in Provincia ... Lo riporta lanazione.it

Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Risultati seggi, i voti preferenze, chi entra in consiglio con il sindaco Tomasi FDI PERDE CON TOMASI MA “STRAVINCE” NEL ... Come scrive ilsussidiario.net