English Lab - Il sabato dei bambini

Sabato 31 gennaio, i bambini tornano all’Edicola della Legalità per il quarto appuntamento di English Lab. Dalle 15 alle 17, i piccoli partecipano a un pomeriggio di giochi e attività in lingua inglese, pensato per divertirsi e imparare allo stesso tempo. Un momento di svago per le famiglie e un’occasione per i bambini di esercitare l’inglese in modo semplice e coinvolgente.

Quarto appuntamento negli spazi dell'Edicola della Legalità sabato 31 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nel centro storico di Pisa.Torna il 'Sabato dei Bambini' - Bimbi al Centro per Ridurre le Ineguaglianze organizzato dalla Associazione I Cavalieri in collaborazione con Nicola Ciardelli Onlus.Un paio d'ore rivolte a tutti i bimbi dai 5 agli 11 anni dove saranno proposti giochi e attività in lingua inglese sulla Daily Routine. Le prime venti prenotazioni riceveranno un piccolo gadget.Chiamare per info al 338 1755360 o meglio scrivere email ad [email protected] indicando nome e cognome ed età del bambino.

