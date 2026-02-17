Il sabato dei bambini - English lab

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Proseguono con successo gli appuntamenti ludici per bambinie dai 5 agli 11 anni negli spazi dell'edicola della legalità in Piazza Martiri della Libertà nel centro storico di Pisa. Sabato 21 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 l'Associazione I Cavalieri, in collaborazione con Nicola Ciardelli ODV, propone una serie di giochi e attività in lingua inglese sul tema "Sports and Hobbies". A ogni partecipante (accompagnato da un adulto) sarà consegnato un piccolo gadget.🔗 Leggi su Pisatoday.it

English Lab - Il sabato dei bambiniSabato 31 gennaio, i bambini tornano all’Edicola della Legalità per il quarto appuntamento di English Lab.

Happy new year! English lab all'EdutecaIl 23 gennaio, presso l'Eduteca, si svolgerà l'evento

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 72° Carnevale di Rivoli: carnevale dei Bimbi; CARNEVALE DELL'AMICIZIA E DEI BAMBINI - Cesuna, sabato 14 febbraio 2026; Il teatro è dei bambini, anche dei meno fortunati; Il Carnevale della Famija Albeisa ha fatto tappa in Comune in attesa del Ballo dei Bambini sabato 14 febbraio.

Carnevale dei Bambini, il programma di Sabato 14 FebbraioContinua il Carnevale dei Bambini a cura delle ludoteche Fantasy Park, Letylandia, Piccolestelle, L’Isola che non c’è con il supporto della Consulta Giovanile Licata. Gli organizzatori hanno diffuso i ... licatanet.it

Cinquant’anni di coriandoli: il Carnevale dei Bambini torna con la grande sfilata a CaorleSabato 14 febbraio la 50ª edizione: sfilata dei carri, maschere e festa di comunità tra San Giorgio e La Salute di Livenza. nostrofiglio.it

Carnival Workshop in English Sabato 14 febbraio alle ore 15:00 e alle ore 16:00 ti aspettiamo in tutti i nostri Learning Centres Helen Doron per un pomeriggio speciale di Carnevale… in inglese! I bambini parteciperanno ad attività creative, giochi e l facebook