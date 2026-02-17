Piombino varato il piano di protezione civile | Più prevenzione e sicurezza per il territorio

Piombino ha approvato il nuovo piano di protezione civile dopo che un incendio boschivo si è diffuso nella zona di Val di Cornia, mettendo in evidenza la necessità di migliorare la risposta alle emergenze. Il Comune ha deciso di intervenire rafforzando le misure di prevenzione e di intervento, con particolare attenzione alle aree più a rischio e ai residenti delle zone limitrofe. Il piano stabilisce procedure chiare e risorse specifiche per affrontare eventuali incendi o altre calamità naturali, cercando di ridurre i danni e di garantire la sicurezza della popolazione.

Adesso sarà trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno per l'acquisizione del parere coordinato e poi dovrà essere approvato in consiglio Il nuovo piano individua e analizza gli scenari di rischio presenti sul territorio comunale, tra cui il rischio idraulico e idrogeologico, il rischio sismico, il rischio da vento forte, neve e ghiaccio, il rischio maremoto e mareggiata, oltre al rischio incendi boschivi e al rischio chimico industriale, con un approfondimento specifico relativo allo scenario incidentale connesso alla presenza del rigassificatore. Il documento definisce inoltre il modello organizzativo di intervento, le procedure per l’attivazione del centro operativo comunale e le modalità di informazione e assistenza alla popolazione, garantendo un quadro aggiornato e integrato delle risorse disponibili e delle azioni da mettere in campo in caso di emergenza.🔗 Leggi su Livornotoday.it

