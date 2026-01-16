Maltempo in arrivo lunedì e martedì Trantino | Piano di sicurezza con la Protezione Civile

Il maltempo previsto per lunedì e martedì ha portato alla predisposizione di un piano di sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile. L’obiettivo è garantire la tutela dei cittadini e la sicurezza delle infrastrutture durante le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità.

