Maltempo in arrivo lunedì e martedì Trantino | Piano di sicurezza con la Protezione Civile
Il maltempo previsto per lunedì e martedì ha portato alla predisposizione di un piano di sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile. L’obiettivo è garantire la tutela dei cittadini e la sicurezza delle infrastrutture durante le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità.
“Le previsioni per lunedì e martedì ci hanno indotto a predisporre un piano di sicurezza con la Protezione Civile. Speriamo la situazione migliori, considerata la tendenza che per adesso segnala venti molto forti, onde alte e pioggia. Dobbiamo attendere il bollettino ufficiale che sarà diramato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Maltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «In arrivo forti temporali, allerta meteo in otto regioni»
Leggi anche: Puglia, maltempo: San Silvestro con allerta per vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo
ALLERTA METEO IN SICILIA PREVISTA FORTE ONDATA DI MALTEMPO DA LUNEDI. Il responsabile della protezione civile regionale Salvo Cocina ha diffuso un avviso di preallertamento rivolto ai sindaci e ai responsabili locali per l’arrivo di condizioni mete - facebook.com facebook
Previsioni Meteo, è allarme MALTEMPO ESTREMO: fiato sospeso per il Mega-Ciclone in arrivo! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI nel VIDEO x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.