Maltempo in arrivo lunedì e martedì Trantino | Piano di sicurezza con la Protezione Civile

Il maltempo previsto per lunedì e martedì ha portato alla predisposizione di un piano di sicurezza in collaborazione con la Protezione Civile. L’obiettivo è garantire la tutela dei cittadini e la sicurezza delle infrastrutture durante le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali criticità.

“Le previsioni per lunedì e martedì ci hanno indotto a predisporre un piano di sicurezza con la Protezione Civile. Speriamo la situazione migliori, considerata la tendenza che per adesso segnala venti molto forti, onde alte e pioggia. Dobbiamo attendere il bollettino ufficiale che sarà diramato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

