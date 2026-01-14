Meno reati e più prevenzione | il piano sicurezza per Gemona e le Valli

Il piano sicurezza per Gemona e le Valli mira a ridurre i reati attraverso interventi mirati e strategie di prevenzione. Pur evidenziando un miglioramento della situazione, si sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle misure preventive per garantire un ambiente più sicuro per tutti. La collaborazione tra cittadini e istituzioni rappresenta un elemento chiave in questo percorso di crescita e tutela.

Un quadro della sicurezza in miglioramento, ma anche la consapevolezza che la prevenzione resta una priorità assoluta. È quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata per fare il punto sull'andamento dei reati nel Gemonese e nelle Valli e.

