Pioggia di eventi maschere e spettacoli | Il Carnevale attrae turisti da tutta Italia

Il Carnevale di Cento ha richiamato migliaia di visitatori, portando una vera e propria invasione di maschere e colori. La pioggia di eventi, tra sfilate e spettacoli, ha animato le strade della città, attirando turisti provenienti da varie regioni italiane e da oltre confine. La terza giornata dell’edizione 2026 ha registrato il tutto esaurito, con il corso principale affollato di persone che si sono divertite sotto il sole e tra le coreografie dei carri allegorici.

Energia, sole, spettacoli e il corso carnevalesco gremito di gente da tutta Italia e oltre. Anche la terza uscira dell'edizione 2026 del Cento Carnevale d'Europa è stata un successo. L'indotto creato dalla festa ha di certo favorito le attività del centro. "Una domenica da tutto esaurito. Il lavoro di un anno ripagato in poche ore di meraviglia – dice Riccardo Manservisi - Opere mastodontiche, una cornice di pubblico impressionante, un circuito letteralmente invaso da migliaia e migliaia di persone. Ogni metro era pieno. Il colpo d'occhio era incredibile: fin dal primo carro il pubblico applaudiva, con gli occhi all'insù davanti a giganti di cartapesta che sembravano prendere vita.