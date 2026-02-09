Samugheo in festa | il carnevale A Maimone celebra le antiche maschere sarde e attira visitatori da tutta Italia

Samugheo si riempie di colori e musica per il carnevale di A Maimone. La 26esima edizione ha portato in strada le maschere tradizionali dei Mamutzones, con decine di persone che si sono messe in movimento tra sfilate e balli. Visitatori da tutta Italia hanno affollato le vie del paese, incuriositi dalle maschere e dalle tradizioni sarde che si ripetono ogni anno. La festa dura ancora, e gli organizzatori promettono di mantenere viva questa celebrazione antica.

Samugheo, in Sardegna, è stata teatro della 26esima edizione del carnevale di A Maimone, una celebrazione antica e suggestiva che ha visto sfilare le iconiche maschere dei Mamutzones e altre figure tradizionali, attirando partecipanti e visitatori da tutta Italia. L'evento, svoltosi oggi 9 febbraio 2026, rappresenta un momento cruciale per la cultura e le tradizioni locali. Il piccolo centro di Samugheo, situato nel cuore della Sardegna, si è animato oggi di colori, suoni e figure ancestrali. La 26esima edizione di A Maimone, il carnevale storico del paese, ha richiamato un numero significativo di persone, desiderose di assistere a uno spettacolo unico nel suo genere.

