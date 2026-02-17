Pioggia di critiche su Alice De André e il suo monologo a Le Iene

Alice De André ha scatenato molte polemiche dopo aver interpretato un monologo a “Le Iene” su Italia1. La figlia di Cristiano De André ha affrontato temi delicati, suscitando reazioni forti sui social e tra gli spettatori. Alcuni critici hanno accusato il suo intervento di essere fuori luogo e poco rispettoso nei confronti del patrimonio familiare. La puntata è diventata subito un argomento caldo nel mondo dello spettacolo, con commenti contrastanti che si sono moltiplicati nelle ore successive.

Pioggia di critiche su Alice De André, figlia di Cristiano e nipote del grande Fabrizio che ha partecipato con un monologo a "Le Iene" su Italia1. Alice De André è attualmente nei teatri con il suo spettacolo "Alice (non canta) De André" e a Le Iene ha spiegato le difficoltà di portare un cognome del genere sulle spalle: "Quando dici De Andrè in Italia, non stai dicendo solo un cognome, stai accendendo un cero votivo" ha spiegato, raccontando che in molti si stupiscono. quando scoprono che lei non si è dedicata alla musica, seguendo le orme del padre e del nonno: "Per molti sono l'ennesimo prodotto della linea De Andrè & family.

