Pinzauti l’ultimo omaggio a Milano Scatti da San Siro alla Barona Quando la città era in lockdown

Manfredo Pinzauti ha scattato foto a Milano nel 2020, durante il lockdown, catturando luoghi simbolo come San Siro e il Bosco Verticale. La sua macchina fotografica ha documentato la città vuota e silenziosa, mentre le strade di solito affollate erano deserte a causa delle restrizioni. Tra i soggetti, anche le periferie come la Barona, che di solito sono poco visibili, sono diventate protagoniste dei suoi scatti.

Luoghi simbolo di Milano, come lo stadio di San Siro con i suoi inconfondibili anelli o il Bosco Verticale, osservati e immortalati dal fotografo Manfredo Pinzauti, nel 2020, attraversando a piedi una città travolta dalla pandemia. Fotografie che "raccontano il nuovo e il vecchio, si fondono e confondono", raccolte nel lavoro " Onirica Milano ", che verranno esposte dal 5 al 28 marzo alla Galleria Previtali in via Lombardini 14. È l'ultima eredità, tutta milanese, lasciata dall'artista toscano scomparso a novembre dell'anno scorso. Durante le sue passeggiate in una città in lockdown posò l'occhio su monumenti noti, rivisitandoli, o su luoghi meno conosciuti, come la torre piezometrica in via Ripamonti o la chiesa di San Giovanni Bono alla Barona.