Cerimonia apertura Olimpiadi a San Siro | la diretta da Milano Quando inizia? Gli orari

Questa sera a San Siro si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Gli spettatori sono già arrivati e si preparano a vivere un evento che promette spettacolo. La cerimonia inizia alle 20 e 30, con l’ingresso delle nazioni e la presentazione delle discipline. Le strade attorno allo stadio sono blindate, e tra poche ore il grande spettacolo prenderà il via davanti a migliaia di tifosi e appassionati.

Milano, 6 febbraio 2026 – A San Siro è il giorno dell'attesa cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La direzione è stata affidata a Marco Balich, alla sua sedicesima grande prova, che ha promesso una cerimonia che parli a tutti. Sono tantissime le stelle del mondo dello spettacolo che stasera illumineranno assieme alla tradizionale sfilata degli atleti il grande palco di San Siro. Al Meazza presenti Mariah Carey, Lang Lang, Charlize Theron, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Pierfrancesco Favino. E poi il rapper di Baggio Ghali (la cui esibizione è molto attesa dopo le polemiche e il post delle scorse ore ), Sabrina Impacciatore, Cecilia Bartoli, Matilda De Angelis e Vittoria Ceretti.

