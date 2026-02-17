pinacoteca boom subito 500 visitatori per il primo week end

La Pinacoteca Civica ha registrato oltre 500 visitatori nel primo fine settimana, a causa dell’ingresso gratuito. Molti hanno approfittato dell’occasione per ammirare le opere d’arte esposte, creando un afflusso record. La sala d’ingresso si è riempita di visitatori fin dalle prime ore, dimostrando un grande interesse per la mostra temporanea.

Grandi numeri per la Pinacoteca Civica. Complice l’apertura gratuita, sabato e domenica più di 500 persone hanno visitato il museo dorico. E questo nonostante la sfilata di Carnevale in corso Amendola, con successiva festa in piazza Cavour, che ha attirato molte famiglie. I 480 ingressi registrati, a cui si aggiungono i partecipanti all’inaugurazione delle due nuove mostre studio, confermano un’affluenza significativa e una presenza diffusa di turisti, provenienti anche da altre regioni. La gratuità per San Valentino è stata per molti una piacevole sorpresa: diversi visitatori hanno scoperto solo all’arrivo che l’ingresso era libero, segno di un interesse già attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante il fine settimana del 14 e 15 febbraio, la Pinacoteca Civica Francesco Podesti ha attirato oltre 500 visitatori, grazie alla mostra dedicata a Tiziano e Lotto.

