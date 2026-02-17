Pietro Sighel l’esultanza al contrario del pattinatore alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026

Pietro Sighel ha sorpreso il pubblico alle Olimpiadi di Cortina 2026 con un’esultanza insolita: si è girato all’indietro dopo aver vinto la sua gara di short track. Il pattinatore italiano ha deciso di festeggiare in modo originale, voltandosi verso i compagni di squadra e il pubblico, invece di alzare le braccia come di consueto. Questo gesto ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, diventando subito un simbolo di stile personale.

Un campione e un gesto che farà la storia: Pietro Sighel ha scelto un'esultanza molto particolare alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026. Il pattinatore infatti è arrivato al contrario al traguardo nella staffetta mista di short track. L'esultanza di Pietro Sighel ha diviso in due gli spettatori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. C'è chi lo trova favoloso, senza paura e indubbiamente affascinante, capace di rendere ancora più appassionante il suo sport. E chi invece reputa che il suo non sia stato un bel gesto, come Sports Illustrated che ha definito la sua "L'esultanza più arrogante".

Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie.

Un pattinatore spagnolo si scontra con un problema di copyright e non potrà usare la musica dei Minions durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CAPOLAV-ORO Italia! Lo short track si tinge d'azzurro ad Assago | #MilanoCortina2026

