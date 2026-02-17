Pietro Sighel l’esultanza al contrario del pattinatore alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026

Pietro Sighel ha sorpreso il pubblico alle Olimpiadi di Cortina 2026 con un’esultanza insolita: si è girato all’indietro dopo aver vinto la sua gara di short track. Il pattinatore italiano ha deciso di festeggiare in modo originale, voltandosi verso i compagni di squadra e il pubblico, invece di alzare le braccia come di consueto. Questo gesto ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, diventando subito un simbolo di stile personale.

Un campione e un gesto che farà la storia: Pietro Sighel ha scelto un’esultanza molto particolare alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026. Il pattinatore infatti è arrivato al contrario al traguardo nella staffetta mista di short track. L’esultanza di Pietro Sighel. L’esultanza di Pietro Sighel ha diviso in due gli spettatori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. C’è chi lo trova favoloso, senza paura e indubbiamente affascinante, capace di rendere ancora più appassionante il suo sport. E chi invece reputa che il suo non sia stato un bel gesto, come Sports Illustrated che ha definito la sua “L’esultanza più arrogante”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pietro Sighel si sfoga sui biglietti delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “Neanche uno alle famiglie”

Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie.

“Minions vietati alle Olimpiadi”: pattinatore ‘costretto’ a cambiare programma a Milano Cortina 2026

Un pattinatore spagnolo si scontra con un problema di copyright e non potrà usare la musica dei Minions durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Argomenti discussi: L'esultanza sbruffoncella del pattinatore Pietro Sighel, oro nello short track: al traguardo di spalle, la mano all'orecchio verso il forum. L'ho fatto per gasare il pubblico; Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza di Sighel e Fontana; Azzurri d'oro nella staffetta mista, Sighel: L'esultanza? Per gasare il pubblico; L'esultanza con gesto polemico dell'oro olimpico Pietro Sighel, al traguardo di spalle.

