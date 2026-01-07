Pietro Sighel si sfoga sui biglietti delle Olimpiadi di Milano-Cortina | Neanche uno alle famiglie
Pietro Sighel ha espresso il suo disappunto riguardo ai costi dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando l’assenza di agevolazioni anche per gli atleti e le loro famiglie. La sua denuncia evidenzia le difficoltà nel garantire accesso agli eventi olimpici a tutti coloro che vorrebbero partecipare, sollevando una riflessione sui criteri di distribuzione dei biglietti e sulle politiche di inclusione dell’evento.
Alla vigilia dei Giochi Olimpici invernali Pietro Sighel denuncia i prezzi proibitivi dei biglietti e l’assenza di agevolazioni per gli atleti. Uno sfogo che accende la polemica sull’accessibilità di Milano-Cortina 2026 e sul futuro degli sport di nicchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
