Minions vietati alle Olimpiadi | pattinatore ‘costretto’ a cambiare programma a Milano Cortina 2026

Un pattinatore spagnolo si scontra con un problema di copyright e non potrà usare la musica dei Minions durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tomas-Llorenc Guarino Sabate si è visto costretto a cambiare il suo programma all’ultimo momento, lasciando gli organizzatori e il pubblico sorpresi. La questione ha suscitato qualche polemica sui limiti dell’uso delle musiche protette, ma ormai è tutto deciso: niente Minions.

(Adnkronos) – Un 'caso musicale' alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il pattinatore artistico spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabate non potrà esibirsi con la sua solita musica (un mix dei Minions) a causa di un problema di copyright. Sabate rappresenterà la Spagna nella gara maschile a Milano. La curiosità è che, in questa stagione, il pattinatore si è esibito sulle note delle canzoni della serie di film d'animazione Minions con una maglietta gialla e una tuta blu. Proprio come i personaggi del celebre film. Sabate ha dato la notizia su Instagram, spiegando che non potrà esibirsi alle Olimpiadi perché la Universal Pictures, titolare dei diritti, non gli ha dato il permesso.

