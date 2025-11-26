Il Rubicone sale in vetta Ko anche la Pietro Pezzi
Continua la striscia positiva del Rubicone In Volley, che nella settima giornata del campionato di Serie B maschile ha conquistato un prezioso 1-3 sul campo della Pietro Pezzi Ravenna che le ha permesso di conquistare la vetta della classifica, approfittando anche del passo falso di Osimo, costretta ad arrendersi fuori casa al tiebreak contro Loreto. I romagnoli dunque ora guidano il gruppo a quota 19 punti, uno in più rispetto ai marchigiani, grazie a uno score di 6 vittorie nelle prime sette gare fin qui disputate. Quella dello scorso fine settimana è stata una sfida intensa, resa complicata dall’ottima prova dei giovani ravennati, ma i ragazzi di coach Mascetti hanno saputo gestire i momenti più delicati con lucidità, esperienza e un’ottima spinta al servizio, soprattutto con Mazzotti, Gherardi e Rossatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
