Picchia e minaccia gli anziani genitori Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack

Un uomo ha aggredito e minacciato i genitori anziani, spingendoli a portarlo in un quartiere di Roma per comprare droga. Il padre, spaventato, è stato costretto a salire in macchina e accompagnarlo al Quarticciolo, dove si è recato per acquistare crack, minacciato con un coltello dal figlio.

Secondo quanto denunciato dai due coniugi le vessazioni andavano avanti da venti anni. In manette è finito un 52enne dei Castelli Romani Costretto dal figlio, sotto la minaccia di un coltello, ad accompagnarlo al Quarticciolo con la sua auto per compare il crack. Un incubo, vissuto da padre e madre di un uomo di Genzano di Roma per oltre vent'anni. Botte, minacce, vessazioni. Nel mirino del 52enne dei Castelli Romani gli anziani genitori, entrambi 85enni, che hanno trovato la forza di denunciare il figlio, arrestato e portato in carcere. Sono decine i casi di violenze raccontati dai genitori dell'uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia.

In un’operazione a Roma, sono state sequestrate circa 800 dosi di cocaina e crack nel quartiere Quarticciolo.

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di cocaina e crack.

