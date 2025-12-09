Lavoro nero controlli dello Iam nelle aziende agricole della Piana di Gioia Tauro

L’Ispettorato area metropolitana (Iam) di Reggio Calabria prosegue l’attività di controllo nell’ambito della vigilanza straordinaria A.l.t. caporalato T.r.e.; una settimana di ispezioni svoltesi nel periodo compreso dall’ 1 al 7 dicembre 2025 hanno portato alla scoperta di irregolarità sul lavoro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

lavoro nero controlli iamReggio Calabria, 12 aziende agricole ispezionate nella Piana di Gioia Tauro: tante sanzioni per lavoro nero - , nella settimana dall’1 al 7 dicembre il personale dello IAM di Reggio Calabria ha ispezionato 12 aziende agricole operanti nella Pia ... Riporta strettoweb.com