Piacenza incendio in appartamento | anziani intossicati traffico deviato e indagini in corso su viale Dante
Sabato sera, un incendio scoppiato in un appartamento di viale Dante a Piacenza ha causato l’intossicazione di due anziani e ha portato alla deviazione del traffico nella zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo l’intera abitazione, e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza i residenti. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno assistito gli anziani colpiti dall’intossicazione. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che ha provocato anche disagi alla circolazione strad
Fiamme a Piacenza: Anziani Intossicati, Traffico Deviato e Indagini in Corso a Viale Dante. Un incendio divampato sabato sera in un appartamento di viale Dante a Piacenza ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. Due anziani, residenti nell’abitazione, sono stati soccorsi a causa dell’intossicazione da fumo: l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato la chiusura temporanea al traffico di un tratto della via. L’Allarme e l’Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 22:00 di sabato 16 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
Busto Arsizio: Incendio in appartamento, anziano ricoverato e stabile inagibile. Indagini in corso sulle cause del rogo.
Un incendio scoppiato in un appartamento di via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio, sabato sera, ha causato il ricovero di un uomo di 75 anni e ha reso l’edificio inagibile.
Brindisi-Lecce: Assalto a portavalori, sbarramento con incendio e traffico paralizzato. Indagini in corso.
Un assalto a un portavalori ha bloccato la strada tra Brindisi e Lecce questa mattina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Piacenza, Marina Boselli morta nell'incendio della sua abitazione: i vigili del fuoco provano a salvare il cane per mezz'ora ma muore anche lui; Cortocircuito e incendio, è morta la donna trovata in casa; Piacenza. Incendio in appartamento, morta una donna; Incendio in un appartamento di via Dante, anziana coppia in ospedale.
Viale Dante, incendio in un appartamento di coniugi anzianiI vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti nella tarda serata di lunedì 16 febbraio in viale Dante a causa di un incendio in un'abitazione. In un appartamento al secondo piano di una palazzina si è ... ilpiacenza.it
Fiamme in un appartamento in viale Dante, soccorsi due anzianiUn incendio si è sviluppato nella serata del 16 febbraio in un appartamento in viale Dante. Sul posto sono giunti intorno alle 22 i soccorsi del 118 e le ... piacenzasera.it
Era il 14 febbraio del 2023 quando un incendio ha distrutto il tetto e diverse abitazioni della palazzina situata in via Piacenza costringendo circa 90 persone ad abbandonare la propria casa. Tre anni dopo gli abitanti aspettano ancora di poter rientrare. Da allo - facebook.com facebook
Perde la vita nell'incendio della sua abitazione: i vigili del fuoco provano a rianimare il cane ma muore anche lui x.com