Piacenza incendio in appartamento | anziani intossicati traffico deviato e indagini in corso su viale Dante

Sabato sera, un incendio scoppiato in un appartamento di viale Dante a Piacenza ha causato l’intossicazione di due anziani e ha portato alla deviazione del traffico nella zona. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo l’intera abitazione, e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza i residenti. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, che hanno assistito gli anziani colpiti dall’intossicazione. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, che ha provocato anche disagi alla circolazione strad

Fiamme a Piacenza: Anziani Intossicati, Traffico Deviato e Indagini in Corso a Viale Dante. Un incendio divampato sabato sera in un appartamento di viale Dante a Piacenza ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. Due anziani, residenti nell’abitazione, sono stati soccorsi a causa dell’intossicazione da fumo: l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha causato la chiusura temporanea al traffico di un tratto della via. L’Allarme e l’Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 22:00 di sabato 16 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un incendio scoppiato in un appartamento di via San Carlo Borromeo a Busto Arsizio, sabato sera, ha causato il ricovero di un uomo di 75 anni e ha reso l’edificio inagibile.

Un assalto a un portavalori ha bloccato la strada tra Brindisi e Lecce questa mattina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.