Brindisi-Lecce | Assalto a portavalori sbarramento con incendio e traffico paralizzato Indagini in corso

Un assalto a un portavalori ha bloccato la strada tra Brindisi e Lecce questa mattina. I ladri hanno dato fuoco a un mezzo e causato un incendio, lasciando il traffico paralizzato e creando disagi per molte ore. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ma ancora non ci sono arresti o dettagli certi sui responsabili. La superstrada resta chiusa mentre proseguono le ricerche dei banditi.

Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata. Un violento assalto a un portavalori ha paralizzato il traffico sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Tuturano, nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Una banda di malviventi ha deliberatamente bloccato la strada, incendiando un autocarro per ostacolare il passaggio dei mezzi e portare a termine l'azione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La situazione si è presentata particolarmente critica fin dalle prime ore del mattino. I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero posizionato un autocarro di traverso sulla carreggiata, creando un vero e proprio sbarramento.

