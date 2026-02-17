Pescara rimonta salvezza possibile? Basta fare come Como Cosenza e Crotone

Pescara ha vinto contro l’Avellino, ma la salvezza resta un obiettivo difficile. La squadra abruzzese ha ritrovato i tre punti dopo quasi due mesi, e ora pensa di riprendere il cammino verso la permanenza in Serie B. Se il Como, il Cosenza e il Crotone sono riusciti a salvarsi seguendo questa strada, anche il Pescara può provarci. Un risultato che dà speranza, soprattutto perché la vittoria è arrivata grazie a un gol importante nei minuti finali.

Mentre Gaston Brugman lasciava andare il destro diretto sotto l’incrocio, i tifosi pescaresi accorsi al Partenio di Avellino avranno sentito una specie di fischio. Di avvertimento, forse: il treno che parte alla volta alla salvezza passa da qua, salire ora o mai più. Il Delfino è tornato a vincere dopo quasi due mesi di astinenza e per la prima volta ci è riuscito fuori casa: non è ancora sufficiente a scacciare l’ultimo posto solitario, ma è un sussulto non da poco. Che può diventare ruggito: il Pescara oggi staziona a -5 dai playout e -7 dalla salvezza diretta in Serie B. La storia dice che il distacco si può colmare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pescara, rimonta salvezza possibile? Basta fare come Como, Cosenza e Crotone Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.7, la scossa avvertita anche a Cosenza e Crotone Oggi si è verificata una scossa di terremoto nel territorio di Catanzaro, con una magnitudo stimata tra 3. Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.8, la scossa avvertita anche a Cosenza e Crotone Oggi a Catanzaro si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prima Categoria/A, il punto: il Montereale vede il traguardo, in zona playoff è bagarre vera. Avellino-Pescara, sfida salvezza al Partenio-Lombardi: classifica, numeri e rischi per le panchineAl Partenio-Lombardi di Avellino si gioca questa sera alle 19.30 una partita che pesa sulla classifica e sul futuro delle due panchine. La 25ª giornata di Serie B mette di fronte Avellino e Pescara, ... today.it Serie B Pescara Mantova 2-2 Gorgone: Troppi errori. Ma il gol di Olzer…Il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone analizza il pareggio ottenuto dai biancazzurri costretti a rimontare per ben due volte il risultato ... rete8.it Dal 2-2 in rimonta contro Pescara alla ritrovata solidità difensiva: Pizetta rilancia l’obiettivo play-off, con uno sguardo attento anche alla crescita dei giovani facebook