Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.8 la scossa avvertita anche a Cosenza e Crotone

Oggi a Catanzaro si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8, come comunicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle zone di Cosenza e Crotone. Non sono stati segnalati danni significativi, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza appropriate.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita a Catanzaro. La scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 15.20. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv ad una profondità di 20 chilometri nella zona di Serrastretta, a 20 chilometri da Catanzaro, 12 da Lamezia Terme, 33da Cosenza e 60 da Crotone. La rilevazione Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto a NE Serrastretta (CZ), il 23-01-2026, alle ore 14.20. Coordinate geografiche (lat, lon) 39.0340, 16.4337, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

