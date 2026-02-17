Pesanti molestie e abusi sulla nipotina di 6 anni condannato il maniaco

Il prozio di una bambina di 6 anni è stato condannato per averla molestata e abusata ripetutamente, a causa delle pesanti violenze che ha subito fin dal 2014. La piccola, che all’epoca aveva solo sei anni, è stata vittima di abusi che sono durati due anni, mentre la famiglia si accorgeva poco o nulla. Gli abusi si sono verificati nel corso di incontri in casa, lasciando tracce profonde nel suo sviluppo.

Per due anni la piccola costretta a subìre dei toccamenti fino a quando ha trovato il coraggio di aprirsi prima con un'educatrice e, poi, con la madre I primi toccamenti proibiti erano iniziati nel 2014 quando la vittima, una piccola di appena 6 anni, era diventata l'oggetto morboso del prozio che, per due anni, aveva continuato ad abusare di lei. Solo nel 2022 la piccola aveva trovato il coraggio di aprirsi con un'educatrice per raccontare quello a cui era stata sottoposta da piccola e, in un secondo momento, si era confidata anche con la madre. In particolare la vittima le aveva raccontato come il parente, all'epoca poco più che 60enne, avesse allungato le mani sul suo corpo con la scusa di giocare sul letto e la donna era corsa dai carabinieri per sporgere denuncia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Pavia, violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni: nonno condannato a 7 anni e 8 mesiPavia, un nonno di 67 anni è stato condannato a sette anni e otto mesi di reclusione per aver molestato la nipotina di sei anni.

