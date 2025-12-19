Molestie sulla figlia di 9 anni quarantenne condannato a oltre 12 anni di carcere
La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 12 anni e 5 mesi inflitta a un quarantenne, un padre che avrebbe molestato la figlia di nove anni. Il collegio presieduto da Sergio Gulotta ha ribadito la sentenza emessa dal tribunale di Termini Imerese, dato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
