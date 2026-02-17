Perugia muore in casa per un malore | dilaniato dai suoi cani

A Perugia, un uomo è morto in casa a causa di un malore, e i suoi cani si sono nutriti del suo corpo. I cani, rimasti senza acqua né cibo per giorni, si sarebbero avventati sulla salma per sopravvivere. La scena si è scoperta solo dopo che alcuni vicini hanno sentito i latrati e chiamato le forze dell’ordine.

A Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un uomo di 51 anni è morto – probabilmente a causa di un malore – e il suo corpo sarebbe stato mangiato dai suoi tre pitbull. Gli animali, rimasti senza acqua né cibo per giorni, si sarebbero cibati della salma del padrone per sostentarsi. La tragedia è stata scoperta dai carabinieri recatisi a casa della vittima dopo essere stati allertati dai parenti dell’uomo, preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui. Allarmati dall’impossibilità di contattarlo, i cari della vittima hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. I militari, giunti nell’abitazione del 51enne a Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, si sono subito insospettiti dall’odore forte e persistente che proveniva dall’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

