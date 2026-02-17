Perugia morto in casa da giorni | i suoi cani si cibano di lui
A Perugia, un uomo è stato trovato morto in casa dopo diversi giorni, e i suoi cani pitbull si sono nutriti del suo corpo. La causa della sua morte sembra essere stata l’abbandono, lasciando gli animali senza cibo né acqua. I cani, rimasti senza assistenza, hanno deciso di cibarsi di ciò che rimaneva del loro padrone.
A Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un uomo di 51 anni è morto - probabilmente a causa di un malore - e il suo corpo sarebbe stato mangiato dai suoi tre pitbull. Gli animali, rimasti senza acqua né cibo per giorni, si sarebbero cibati della salma del padrone per sostentarsi. La tragedia è stata scoperta dai carabinieri recatisi a casa della vittima dopo essere stati allertati dai parenti dell'uomo, preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui., Allarmati dall'impossibilità di contattarlo, i cari della vittima hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. I militari, giunti nell'abitazione del 51enne a Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, si sono subito insospettiti dall'odore forte e persistente che proveniva dall'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
