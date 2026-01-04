CaracasRodriguez presidente ad interim

La Corte Suprema del Venezuela ha nominato la vicepresidente Delcy Rodriguez come presidente ad interim, in seguito alla detenzione di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. Questa decisione ha implicazioni politiche importanti per il paese, che si trova in una fase di transizione di governo. La situazione rimane in evoluzione e sarà da monitorare per comprendere gli sviluppi futuri sulla scena politica venezuelana.

3.39 La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro. Rodriguez dovrà assumere ed esercitare in qualità di responsabile tutte le attribuzioni,i doveri e i poteri inerenti la funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire lacontinuità amministrativa e la difesa integrale della nazione" I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto. DELCY RODRIGUEZ ACEPTA EL FRAUDE Y TRAICIONA A MADURO La vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez, nella sua prima apparizione pubblica diverse ore dopo gli attacchi aerei degli Stati Uniti, ha chiesto a Washington una prova che Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores siano vivi. La richiesta viene interp

