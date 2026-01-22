I guai del presidente ad interim del Perù

Il presidente ad interim del Perù si trova sotto inchiesta preliminare per un presunto caso di traffico di influenze, legato a incontri non ufficiali con imprenditori cinesi. La situazione ha suscitato attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulla trasparenza delle relazioni internazionali del paese. La vicenda evidenzia l'importanza di un’approfondita analisi delle attività e delle connessioni del leader politico coinvolto.

È al centro di un'indagine preliminare per un presunto caso di traffico di influenze, a causa di alcuni incontri non ufficiali con imprenditori cinesi Il presidente ad interim del Perù, José Jerí, è comparso mercoledì 21 gennaio davanti a una commissione di controllo del Congresso per discutere dei suoi incontri non ufficiali con due imprenditori cinesi: incontri per cui la procura generale del Perù ha deciso di avviare un’indagine preliminare nei suoi confronti per un presunto caso di traffico di influenze. Questa situazione si inserisce in una crisi politica più ampia che ha portato il paese ad avere ben sette presidenti dal 2016 e in una crisi sociale che ha portato negli ultimi mesi a intense e violente proteste antigovernative. 🔗 Leggi su Ilpost.it

