Condannato per corruzione Martín Vizcarra ex presidente del Perù

I giudici hanno condannato Martín Vizcarra, ex presidente del Perù, a quattordici anni di detenzione per corruzione. L’ex leader era accusato di aver accettato,tra il 2011 e il 2014, tangenti per l’equivalente di circa mezzo milione di euro. All’epoca era governatore della regione di Moquegua, e lo scambio era volto a favorire due società edilizie nella realizzazione di alcuni grandi progetti. Chi è Martín Vizcarra, l’ex presidente peruviano condannato. Vizcarra, sessantadue anni, ha guidato il Perù dal 2018 al 2020; si identifica come centrista e non ha legami formali con nessun partito o coalizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

