Pericolo per i pedoni in piazza Ospitale | mozione e raccolta firme

“Numerosi residenti, esercenti e frequentatori della zona hanno segnalato situazioni di pericolo, in particolare per persone anziane, bambini e persone con disabilità” in piazza dell’Ospitale, “un’esigenza del territorio che si sta concretizzando in una raccolta firme dei residenti e degli esercenti locali per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali”. Un problema che viene segnalato nel testo di una mozione avanzata dal Pd in Consiglio comunale. Una zona che, si legge nel documento, è caratterizzata dalla “presenza quotidiana di pazienti, persone anziane, utenti fragili, familiari, personale sanitario e mezzi di emergenza”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il 17 febbraio, in piazza Cattedrale a Ferrara, si svolgerà una manifestazione organizzata dall’associazione ‘Le mille e una notte’ per sostenere la lotta degli iraniani per libertà e democrazia.

Sabato pomeriggio, i militanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti in piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: CASALMAGGIORE (CR): TRAFFICO PESANTE, BUCHE E PERICOLO PER I PEDONI; Via Anapo, residente segnala una profonda buca: ''Pericolo per auto e pedoni''; Tirano, la variante: Pedoni e ciclisti sono in pericolo; Marciapiedi assenti, pavimenti scivolosi e visibilità ridotta: Rischi per pedoni e automobilisti.

Pericolo per i pedoni in piazza Ospitale: mozione e raccolta firmeIl Pd presenta il documento in Consiglio comunale e sollecita l’amministrazione a intervenire. La zona vede la presenza quotidiana di pazienti, persone anziane, utenti fragili, familiari, personale sa ... triesteprima.it

Il ponte sulla Salaria è pericoloso per i pedoni: rimpalli di competenze tra Comuni e RegioneSPINETOLI La sicurezza per automobilisti e pedoni è una priorità a livello amministrativo e la manutenzione straordinaria delle strade ... msn.com

Brindisi, pedoni a rischio in via F. Consiglio. Un nostro lettore torna a denunciare una situazione di grave pericolo per i pedoni in via F. Consiglio, a Brindisi. Secondo quanto segnalato, la strada è estremamente stretta, priva di marciapiedi e di paletti protetti facebook