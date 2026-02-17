Perché Sgarbi è stato assolto per la vicenda del quadro di Manetti rubato e cosa è successo dall'inizio

Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che non ci sono prove di riciclaggio nel caso del quadro di Manetti rubato. La decisione arriva dopo mesi di indagini e testimonianze che hanno chiarito come l'opera fosse stata acquistata legittimamente. La vicenda, iniziata con il furto dell’opera, aveva sollevato sospetti sulla provenienza del quadro e sul ruolo di Sgarbi. Tuttavia, gli inquirenti hanno concluso che l’accusa non reggeva di fronte alle evidenze raccolte.

Secondo il tribunale di Reggio Emilia, non c'è stato riciclaggio nella vicenda del quadro di Manetti in cui Vittorio Sgarbi è stato assolto. Il giudice ha usato la formula dell'insufficienza di prove. Il caso era nato a fine 2023 da un'inchiesta giornalistica. Ora, la procura potrebbe valutare di fare ricorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Sgarbi assolto per la vicenda del quadro di Manetti, i legali: “Macchina del fango contro un innocente”Vittorio Sgarbi è stato assolto dal processo a Reggio Emilia riguardante il quadro di Rutilio Manetti, dopo che i giudici hanno stabilito che non ha commesso il reato di riciclaggio. Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di ManettiVittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio legata a un quadro di Manetti, che aveva acquistato nel 2018 da una galleria d’arte di Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti; Sgarbi assolto per la vicenda del quadro di Manetti, i legali: Macchina del fango contro un innocente; Quadro di Rutilio Manetti, assolto Vittorio Sgarbi a Reggio Emilia. Era accusato di riciclaggio; Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti: era accusato di riciclaggio. Vittorio Sgarbi assolto: crolla l’accusa sul dipinto/ Ecco perché il giudice ha chiuso il caso ManettiVittorio Sgarbi, processo finito: la decisione del giudice spiazza accusatori e critici. Cade tutto sul caso Manetti, cosa cambia adesso. ilsussidiario.net Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio ManettiVittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia, in abbreviato, dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro'. (ANSA) ... ansa.it Vittorio Sgarbi assolto per insufficienza di prove Insufficienza di prove. Vittorio Sgarbi è stato assolto dal reato di ricettazione riguardante la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, un’opera del ‘600 rubata nel castello di Buriasco (Torino) nel 2013 finita nella col facebook Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l’accusa riteneva rubato x.com