Sgarbi assolto per la vicenda del quadro di Manetti i legali | Macchina del fango contro un innocente

Vittorio Sgarbi è stato assolto dal processo a Reggio Emilia riguardante il quadro di Rutilio Manetti, dopo che i giudici hanno stabilito che non ha commesso il reato di riciclaggio. I suoi avvocati criticano la decisione e parlano di una vera e propria macchina del fango contro il critico d’arte. La vicenda aveva attirato molta attenzione, soprattutto per le accuse rivolte a Sgarbi e i tentativi di collegare la sua attività a operazioni illecite.

