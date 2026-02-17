Perché quando ci concentriamo tiriamo fuori la lingua

Quando ci concentriamo, tendiamo a tirare fuori la lingua, anche se siamo un bambino di pochi mesi o un atleta olimpico. Questa reazione deriva dal modo in cui il nostro cervello si attiva mentre ci focalizziamo su qualcosa, portando a movimenti involontari del viso. Un esempio concreto è quello di chi, durante un esame o una partita importante, si nota spesso con la lingua tra i denti, come se fosse un gesto automatico.

Che sia per provare a fare un punto nel curling, studiare la pista da sci prima della discesa o prendere la mira al biathlon, molti atleti delle Olimpiadi invernali si concentrano o gestiscono i loro sforzi fisici mostrando la lingua. Mentre lo fanno, sono visti da milioni di persone in giro per il mondo, che non competono per delle medaglie, ma fanno altrettanto quando si devono concentrare. Fare la lingua in certe circostanze è infatti uno dei riflessi comportamentali più affascinanti e osservati nella nostra specie. A quanto pare, c'entra un rapporto stretto e del tutto cerebrale tra le mani e la lingua.

