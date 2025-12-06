Un quarto anno di Infanzia solo in lingua tedesca per chi viene da fuori Esame in lingua per passare alla classe successiva Nuove misure in Sudtirol
Un pacchetto di proposte concrete, pensato per rispondere a trasformazioni linguistiche e sociali sempre più evidenti. La Südtiroler Volkspartei ha approvato all’unanimità una serie di interventi destinati alle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Si tratta di un primo passo politico, in vista di una possibile attuazione nella primavera 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Lingua dei segni, un progetto sperimentale di sensibilizzazione promosso nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo - In occasione della Festa di fine anno, venerdì 30 maggio i bambini hanno potuto cantare e "segnare" una divertente canzone dal titolo Come un pittore inerente al tema della programmazione annuale sull ... Si legge su lanazione.it
Contributi per l'insegnamento della lingua friulana: riparto fondi anno a.s. 2025/2026 - 63834/GRFVG del 24/11/2025 è stato approvato il riparto dei contributi per l’anno scolastico 2025/2026, destinati all’insegnamento della lingua friulana nell’orario curricolare delle sc ... Riporta regione.fvg.it