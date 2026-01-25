Agenti dell' Ice minacciano giornalisti Rai | Vi tiriamo fuori Il video

Due giornalisti di Rai3, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'Ice durante un servizio a Minneapolis. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti coinvolti in operazioni all'estero. Il video documenta l'accaduto e invita a riflettere sulle condizioni di lavoro dei giornalisti durante le attività di reportage in contesti complessi.

Due giornalisti italiani del programma di Rai3 "In mezz'ora", Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) mentre stavano realizzando un reportage a Minneapolis. "Gli agenti mascherati dell'Ice stanno ammazzando gli americani per strada, stanno spargendo il terrore - ha detto Monica Maggioni su Instagram - A noi questo racconto è arrivato in un modo terribilmente vicino quando Laura e Daniele che per noi stanno raccontando il Minnesota di questi giorni, ci hanno mandato questo video in redazione, un video in cui loro si trovano faccia a faccia con Ice e subiscono minacce pesantissime". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Agente dell’ICE minaccia un residente del Maine: Torneremo per tutta la tua famiglia; Donald Trump minaccia: Esercito a Minneapolis; Violenza estrema e consensi in calo. Trump preoccupato dal Minnesota; Rivolta contro l’Ice, Trump ora minaccia lo stato d’eccezione.

