Perché No | incontro su Referendum a Spazio Open

Mercoledì 18 febbraio alle 18, a Spazio Open, si svolge l’incontro pubblico “Perché No” per discutere del prossimo referendum e delle possibili ripercussioni di una riforma che La Strada respinge con fermezza. Durante l’appuntamento, i partecipanti potranno ascoltare le ragioni di chi si oppone alla modifica proposta e approfondire gli effetti pratici di questa scelta. Un modo per conoscere meglio le conseguenze di un voto che potrebbe cambiare molte cose.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) L’iniziativa vedrà i saluti introduttivi dell’avv. Antonello Praticò, esponente de La Strada. Protagonisti del confronto saranno l’avv. Tonino De Pace e Roberto Lucisano, già Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e riflessione, promuovendo un dibattito aperto, consapevole e partecipato sui temi al centro della consultazione referendaria. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le ragioni del “NO”, analizzandone i profili giuridici, istituzionali e democratici.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Martedì 20 gennaio alle 17:30, Spazio Open in via Filippini ospiterà un incontro con il giornalista Rai Mimmo Nunnari.

Il Comitato provinciale per il NO al referendum Nordio ha organizzato un incontro a Parma il 18 febbraio, perché vuole spiegare le ragioni per cui invita a votare no.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.