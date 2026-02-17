Perché No | incontro su Referendum a Spazio Open
Mercoledì 18 febbraio alle 18, a Spazio Open, si svolge l’incontro pubblico “Perché No” per discutere del prossimo referendum e delle possibili ripercussioni di una riforma che La Strada respinge con fermezza. Durante l’appuntamento, i partecipanti potranno ascoltare le ragioni di chi si oppone alla modifica proposta e approfondire gli effetti pratici di questa scelta. Un modo per conoscere meglio le conseguenze di un voto che potrebbe cambiare molte cose.
L'iniziativa vedrà i saluti introduttivi dell'avv. Antonello Praticò, esponente de La Strada. Protagonisti del confronto saranno l'avv. Tonino De Pace e Roberto Lucisano, già Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. L'appuntamento nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di informazione e riflessione, promuovendo un dibattito aperto, consapevole e partecipato sui temi al centro della consultazione referendaria. L'incontro sarà un'occasione per approfondire le ragioni del "NO", analizzandone i profili giuridici, istituzionali e democratici.
