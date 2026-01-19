Spazio Open | incontro col giornalista Rai Mimmo Nunnari

Martedì 20 gennaio alle 17:30, Spazio Open in via Filippini ospiterà un incontro con il giornalista Rai Mimmo Nunnari. L’evento si svolgerà in cima al tapis roulant e offrirà l’occasione di conoscere da vicino l’autore e il suo lavoro. Un momento dedicato a approfondire temi di attualità e cultura, aperto al pubblico e senza formalismi.

Sarà Spazio Open, in via Filippini e in cima al tapis roulant, ad ospitare, alle ore 17,30 di martedì 20 gennaio, l’incontro con l’autore. Aldo Maria Morace e Tonino Perna dialogheranno con Mimmo Nunnari, autore di Democristiani (Pellegrini Editore, 292 pagine, 2024) e Guerra e amore nell'Italia.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

