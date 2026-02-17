Perché l’intelligenza artificiale manda in panico i mercati

Il mondo della tecnologia è sempre di più al centro dell’attenzione mediatica globale, causando movimenti e oscillazioni importanti nei mercati finanziari. A innescare le ultime vibrazioni sono stati negli ultimi giorni, tra gli altri, tre eventi soltanto in apparenza separati che ci dicono che qualcosa, nel rapporto fra AI, mercati e lavoro umano, si sta ridefinendo molto più velocemente di quanto immaginassimo. Il primo scossone è arrivato da Anthropic, che il 5 febbraio ha presentato la nuova versione di Claude Opus 4.6, una versione capace non solo di ragionare meglio, ma soprattutto di eseguire interi flussi di lavoro, coordinando più agenti autonomi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Meta ha annunciato l’acquisto di Manus, un agente di intelligenza artificiale specializzato nell’analisi dei mercati.

I mercati asiatici chiudono in rosso dopo una giornata negativa.

