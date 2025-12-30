Meta compra Manus l’agente di intelligenza artificiale che analizza i mercati e si finge un dipendente

Meta ha annunciato l’acquisto di Manus, un agente di intelligenza artificiale specializzato nell’analisi dei mercati. Con un investimento di 2 miliardi di dollari, l’azienda mira a integrare questa tecnologia per migliorare i propri strumenti di analisi e supporto decisionale. Mark Zuckerberg si mostra fiducioso nel potenziale dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di sviluppare soluzioni innovative nel settore digitale.

Mark Zuckerberg non è affatto preoccupato della «bolla IA», anzi ci punta con decisione. Meta ha infatti annunciato l’acquisizione di Manus per 2 miliardi di dollari. Si tratta di un agente di intelligenza artificiale, dunque non un classico chatbot come ChatGPT, sviluppato dalla start cinese Butterfly Effect, basata a Singapore. «Continueremo a gestire e commercializzare il servizio Manus e lo integreremo anche nei nostri prodotti», ha scritto in una nota la multinazionale americana. «Non si tratta solo di un’acquisizione. È la conferma che il futuro che stiamo costruendo è reale e sta arrivando più velocemente del previsto: l’era dell’IA che non si limita a parlare, ma agisce, crea e innova, è solo all’inizio», sono state invece le parole di Xiao Hong, amministratore delegato di Manus. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Google lancia l’intelligenza artificiale che fa shopping: chiama, confronta prezzi e compra (resterà qualcosa da fare anche all’uomo?)

Leggi anche: Meta, antitrust avvia indagine su intelligenza artificiale di WhatsApp: di cosa si tratta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Regalati stile, PROMO NATALE su tanti capi FINO A META PREZZO Per tutti i clienti iscritti su WhatsApp Se non sei ancora iscritto, fallo subito e risparmia fino -50% - facebook.com facebook