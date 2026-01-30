Mercati asiatici in flessione | tensioni sui tassi e incertezze sull’intelligenza artificiale pesano sulle chiusure

I mercati asiatici chiudono in rosso dopo una giornata negativa. Gli investitori sono preoccupati per le tensioni sui tassi di interesse e le incertezze legate all’intelligenza artificiale. Tokyo, Hong Kong, Seoul e Sydney hanno registrato tutte perdite significative, evidenziando una diffusa sfiducia sui mercati.

I principali indici azionari dell’Asia hanno chiuso in territorio negativo, segnando una flessione diffusa tra Tokyo, Hong Kong, Seoul e Sydney. La debolezza dei mercati si è manifestata in un contesto di crescente tensione attorno alle prospettive future dei tassi di interesse, con gli investitori che si preparano all’imminente incontro della Federal Reserve. Le aspettative di una politica monetaria più restrittiva hanno pesato sul sentiment, in particolare sui settori più sensibili ai cambiamenti dei tassi, come la tecnologia e i consumi. Il mercato ha reagito con cautela, anticipando che la Fed potrebbe mantenere i tassi elevati per più tempo del previsto, in risposta a un’inflazione ancora troppo alta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mercati asiatici

Nei primi giorni del 2026, il prezzo dell’oro continua a scendere.

Nei primi nove mesi del 2025, l'export della provincia di Messina ha registrato una diminuzione del 3,3%, evidenziando una fase di difficoltà sui mercati internazionali.

Ultime notizie su Mercati asiatici

