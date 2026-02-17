Perché le cover di Laura Pausini di Io canto 2 non funzionano

Le nuove cover di Laura Pausini in "Io canto 2" non funzionano: idee che non valorizzano le canzoni e interpretazioni che non convincono.🔗 Leggi su Fanpage.it

Laura Pausini si trova nel mezzo di polemiche recenti legate al suo nuovo album Io Canto 2.

Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo album di cover di Laura Pausini, intitolato Io Canto 2.

Laura Pausini: le cover di Io Canto 2, le polemiche e SanremoSi canta per difendere ciò in cui crediamo: così Laura Pausini presenta Io canto 2, secondo volume di album di cover, che definisce il disco di una fan. Con spada in copertina e una missione da ... rockol.it

Jeff Buckley non è solo la cover di HallelujahIn attesa dell'uscita del documentario It’s Never Over, Jeff Buckley, riscopriamo le perle meno conosciute di questo cantautore sfortunato e talentuosissimo ... gqitalia.it

Da Milano-Cortina a Sanremo… fino al Quirinale! Laura Pausini trasforma le critiche in un messaggio di inclusione musicale! facebook

#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti aggiungendo che con Eros Ramazzotti e Laura Pausini “rappresentano i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo proprio dal palco dell'Ariston x.com